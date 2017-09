Fortuna Sittard wint en is met Jong Ajax koploper

Door een 5-1 thuiszege op Jong AZ is Fortuna Sittard in de Jupiler League op gelijke hoogte gekomen met koploper Jong Ajax, dat maandag in actie komt.

Opmerkelijk was de beginfase van het duel, want in een tijdsbestek van vijf minuten vielen vier treffers: de 1-0 en 2-0 van Djibril Dianessy (penalty), de 2-1 van Tijani Reijnders en de 3-1 van Lisandro Semedo. Nog voor rust maakte de jonge aanvoerder Perr Schuurs er 4-1 van en met zijn tweede goal bepaalde Semedo de eindstand op 5-1.

MVV morst punten

MVV zou bij winst Jong Ajax gepasseerd zijn, maar bleef in Maastricht op 1-1 steken tegen SC Cambuur. Okita maakte voor rust van dichtbij de 1-0 en Barto na de pauze met een bekeken schuiver de 1-1. Cambuur-aanvaller Kevin van Kippersluis kopte nog tegen de lat, die eerder een eigen goal van ploeggenoot Schilder had voorkomen.