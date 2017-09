Deze Duitsers vinden het tijd voor de 'Alternative für Deutschland'

Christian is priester en vader van zes kinderen. Hij vindt het belangrijk dat de partij voor een traditioneel gezin is. Hij is zelf absoluut tegen het homohuwelijk, dat onlangs in Duitsland is ingevoerd.

Ook vindt hij het goed dat de AfD tegen de islam is. "De islam is geen deel van Duitsland en mag het ook niet worden, want de islam is een fascistische ideologie en is net zo verschrikkelijk als het nazisme", vindt Christian.