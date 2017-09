Nederlandse wielervrouwen willen controle én harde koers

Grootste valkuil?

Van der Breggen: "Ik denk dat zo'n sterke ploeg de wedstrijd juist heel moeilijk kan maken. Dat iedereen naar ons zal kijken en dat er weinig verder gebeurt. Dat de wedstrijd niet zo zwaar is als wij graag zouden willen."

Ook Vos wil een harde koers: "Dan kunnen we elkaar alleen maar versterken. We hopen dat er veel oranje te zien is in de finale."

Van Vleuten sluit zich daarbij aan: "We moeten ervoor zorgen dat we de koers in de hand houden. Het wordt een slijtageslag. Het parcours is moeilijk, niets is vlak en het is lang. Ik denk dat dat in ons voordeel is, in het voordeel van alle meiden die goed getraind zijn."