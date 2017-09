'Israël valt wapendepot bij Damascus aan'

Bij de militaire luchthaven Mezze in Damascus zijn vanochtend twee raketten ingeslagen. Volgens een Libanees radiostation waren ze afgevuurd door Israëlische gevechtsvliegtuigen. Het Israëlische leger geeft geen commentaar op het bericht.

Op sociale media werd vanochtend gemeld dat er in de Syrische hoofdstad explosies waren gehoord. Israël zou een wapendepot bij de luchthaven beschoten hebben.

Bij de militaire luchthaven zouden Iraanse wapen liggen opgeslagen die worden gebruikt door de Hezbollah-beweging, een aartsvijand van Israël die het grensgebied in Zuid-Libanon beheerst.

Chemische wapenfabriek

De afgelopen jaren zijn er meer aanvallen op de militaire luchthaven van Damascus geweest die aan Israël zijn toegeschreven. Twee weken geleden zouden Israëlische gevechtsvliegtuigen ook een chemische wapenfabriek in de Syrische provincie Hama hebben aangevallen.

Vaststaat dat Israël sinds het begin van de Syrische burgeroorlog bijna honderd keer wapenkonvooien van het Syrische leger en de Syrische bondgenoot Hezbollah heeft aangevallen. De hoogste officier van de Israëlische luchtmacht heeft dat bevestigd tegenover de Israëlische krant Ha'aretz.

Grensoorlog

Israël is neutraal in de Syrische burgeroorlog, maar is ook een vijand van het regime van president Assad en de sjiïtische Hezbollah-beweging. In 2006 vochten Israël en Hezbollah een grensoorlog uit en sindsdien zijn er nog verscheidene incidenten geweest.