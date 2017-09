Politiechef Londen: zes aanslagen voorkomen, maar meer geld nodig

De politie in Londen heeft de afgelopen tijd zes aanslagen weten te voorkomen. Maar omdat elke verdachte situatie en elke melding serieus genomen moeten worden, komt de politie handen tekort.

De chef van het Londense politiekorps, Cressida Dick, heeft dat gezegd in een gesprek met de radiozender LBC. Ze vraagt om extra geld en mensen. De druk op de hoofdstedelijke politie is bij deze terreurdreiging zo groot dat die "niet is vol te houden", zei Dick.

Ze verwees ook naar de vier aanslagen in Londen in het afgelopen halfjaar en die in Manchester na een concert van Ariana Grande. "Elk voorval vraagt om de inzet van een groot aantal agenten in de onmiddellijke nasleep, en een groot onderzoek daarna."

"Er is de afgelopen jaren juist flink bezuinigd op het aantal politieagenten", vertelt correspondent Tim de Wit. "Er zijn nu bijvoorbeeld duizenden agenten minder op straat dan tien jaar geleden. Bezuinigingen overigens doorgevoerd door Theresa May, nu premier, maar die was toen nog minister van Binnenlandse Zaken."

Granaatscherven

Dick maakte verder bekend dat in de emmer die vorige week was achtergelaten in een treinstel op metrostation Parsons Green, ook granaatscherven hebben gezeten. "Oftewel, de bom was duidelijk bedoeld om in de ochtendspits, vorige week vrijdag in een volle metro, zo veel mogelijk slachtoffers te maken", zegt Tim de Wit.

In het treinstel stonden tientallen mensen en de kans is groot dat er dus tientallen doden waren gevallen als de bom, die met een timer tot ontploffing had moeten worden gebracht, wel goed was geëxplodeerd.