Heldere vuurbol boven Nederland, veel meldingen van 'vallende ster'

De vuurbol was het gevolg van een steen uit de ruimte die de dampkring binnenkwam en verbrandde. Het is voorlopig geen meteoriet te noemen. "Want dat is het pas als er nog steen over is", legt Bettonvil uit.

Sterrenkundigen gaan nu onderzoek doen naar hoe groot de steen was, waar hij zich precies bevond en hoe snel hij zich richting aarde bewoog.