SP-afdelingen Rijswijk en Hoorn mogen niet meedoen aan verkiezingen

Het is niet voor het eerst dat de SP dit doet, maar bijzonder is dat de SP in Hoorn en Rijswijk in het college zit. "En dus wordt de kiezer in maart de mogelijkheid ontnomen om de SP-wethouders te beoordelen", zegt Boom.

De Hoornse fractievoorzitter Mathé van Stralen vindt de opstelling van zijn partij heel rigide. "Natuurlijk is het belangrijk om op straat te zijn, maar soms is het een tijdje wat minder." Hij vindt dat zoiets niet meteen moet betekenen dat een afdeling wordt uitgesloten.

De vijftien andere afdelingen hebben nog tot 5 oktober de tijd om te laten zien dat ze actief zijn in de buurt. Op die datum hakt het partijbestuur de knoop door.