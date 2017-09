Meeste bewoners verpleeghuizen zijn tevreden over de zorg

Vorige week kwam het eerste deel van dit onderzoek naar buiten. Dat gaf een algemeen overzicht van hoe ouderen leven in een verpleeghuis. Het rapport dat vandaag wordt gepubliceerd is het tweede en laatste deel van dit onderzoek.

Het laat zien hoe ouderen de zorg beleven in hun verpleeghuis. Mensen met ernstige dementie deden in het tweede onderzoek niet mee. Op dit moment wonen er ruim 100.000 ouderen in een verzorgingshuis of verpleeghuis.