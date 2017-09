Maher: ik ben nu volwassener, ik ga voor de kans bij PSV

Verbaasd dat hij tegen Putten in de basis stond was de geboren Marokkaan met vijf interlands voor Nederland achter zijn naam eigenlijk niet. "Ach, wat is verbaasd. Het is beker en je weet dat de trainer dan misschien voor andere spelers kiest. Ik hoopte er zeker op. En gelukkig heb ik de kans gekregen."

Ervaring rijker

Het zou weleens het begin kunnen zijn van een nieuw hoofdstuk bij PSV, waar zijn contract na dit seizoen afloopt. "Ik zou een transfer maken, maar dat is niet doorgegaan omdat ik er geen goed gevoel bij had. Ik heb toen met de trainer gesproken. Daar kwam uit dat ik nu gewoon een speler van PSV ben en mijn best moet blijven doen. Ik wil er nu alles aan doen om weer terug te komen in de basis."

En dat heeft nu wellicht meer kans van slagen dan vier jaar geleden. En zelfs dan een jaar geleden. "Ja, ik ben een jaar verder, een jaar ervaring rijker. Ik heb geleerd om te gaan met dingen die in het verleden zijn gebeurd. Ik ben nu volwassener. Ik ga voor de kans bij PSV nu."