Vluchten via Zwarte Zee naar Roemenië: ‘De boot op of ik schiet je dood’

De Roemeense autoriteiten hebben nu al moeite de 500 bootvluchtelingen onderdak te bieden. De Irakezen en Iraniërs die van de laatste boot kwamen, verblijven daarom in een klein hotel in een vervallen vakantiepark in het centrum van de kustplaats Constanta. Die opvang is geregeld door non-gouvernementele organisaties met financiële steun van de Europese Unie.

"De regering is totaal niet voorbereid", zegt Cosmin Barzan van hulporganisatie Civic Resource Center. "We zijn echt bang dat er meer boten gaan arriveren, dan is er geen adequate opvang voor die mensen."

Bestemming onbekend

Ahmed wist niet dat de vissersboot naar Roemenië ging. "Toen we gered werden zei de politie: je bent in Roemenië. Ik dacht, mijn god, waar ben ik beland?", vertelt hij, terwijl hij op zijn telefoon een filmpje laat zien van toen ze op zee voeren. Voor meerdere opvarenden was vooraf niet duidelijk wat de bestemming van de boot was. Sommigen dachten, of hoopten Italië, anderen gingen voor Frankrijk. De schipper en smokkelaars aan boord zwegen de hele reis.

De Roemeense kustwacht heeft laten weten dat er drie smokkelaars van de meest recente boot zijn gearresteerd, een Turk, een Irakees en een Iraniër. Hen wacht een proces in Roemenië.