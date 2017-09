Plasterk wil snel hulpfonds wederopbouw Sint-Maarten

Er moet snel een hulpfonds komen voor de wederopbouw van Sint-Maarten. Het hele koninkrijk moet daar verantwoordelijkheid voor dragen, en niet alleen Nederland of de eilandsregering, zei minister Plasterk in een debat in de Tweede Kamer.

Hij denkt eraan om bijvoorbeeld een hoge commissaris voor de wederopbouw van Sint-Maarten te benoemen, die het fonds beheert en zorgt dat het geld goed terechtkomt.

"We gaan niet zeggen: laat de regering van Sint-Maarten het land maar herbouwen, en wij krijgen de rekening wel. Dat is niet de inrichting van het hulpfonds die we voor ogen hebben", zei de minister van Koninkrijksrelaties.

Plasterk wil nog niet zeggen hoeveel geld er in het fonds komt. Hij praat er volgende week over in de Nederlandse ministerraad en wil er kort daarna in een Rijksministerraad op koninkrijksniveau een beslissing over nemen.