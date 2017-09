Lotto-Jumbo bevestigt komst Van Poppel

Bij Lotto-Jumbo komt hij die andere Nederlandse topsprinter tegen, Dylan Groenewegen. De twee zullen elkaar niet in de weg zitten. "Van Poppel krijgt de kans om zelf te sprinten", stelt ploegleider Merijn Zeeman. "We zijn trots dat hij voor ons gekozen heeft en dat we nu twee sprinters binnen de gelederen hebben die tot de wereldtop behoren. We gaan eraan werken om Danny nóg sneller te maken en hem verder te ontwikkelen als wielrenner."

Bij Sky boekte Van Poppel zes zeges, waaronder een rit in de Ronde van Polen, op WorldTour-niveau. Daarvoor kwam hij voor Trek uit en won hij onder meer een etappe in de Ronde van Spanje.