Vrouwenvoetbal profiteert maar gedeeltelijk van EK-effect

Het EK-succes van het Nederlandse vrouwenvoetbalteam heeft geleid tot extra aanmeldingen van meisjes bij voetbalclubs, maar de toeloop is nog niet massaal. In antwoord op vragen van de NOS zegt iets meer dan 60 procent van de clubs geen EK-effect te zien; zij groeien niet sterker dan vorige jaren.

38 procent van de clubs doet dat wel. Zij zien meer aanmeldingen van meisjes en vrouwen dan vorig jaar. In de provincies Groningen en Zuid-Holland constateert de meerderheid van de clubs een EK-effect.

Voetbal is de snelst groeiende meisjes- en vrouwensport in georganiseerd verband. Het aantal voetbalsters is nu ruim 150.000, een verdubbeling sinds 2004.

Van het behalen van de Europese titel door de Oranjevrouwen werd verwacht dat het voor meisjes een extra impuls zou zijn om te gaan voetballen. De antwoorden van de 247 voetbalclubs die reageerden op het NOS-verzoek, wijzen erop dat dit tot dusver beperkt heeft gewerkt. Dit seizoen is er gemiddeld op elke acht vrouwenteams eentje bij gekomen.

Enthousiast

VV Jonathan (Zeist) ziet een duidelijke groei: deze zomer zestien nieuwe aanmeldingen, tegen vijf vorig jaar. En de nieuwkomers zijn ook jonger: vroeger meldden meiden zich vaak op 10- of 11-jarige leeftijd aan. Nu ziet de club dat ze dat al doen als ze 6 of 7 zijn.

Ook Graaf Willem II-VAC (Wassenaar) ziet wel meer aanmeldingen, maar denkt dat het EK-effect wel meevalt: veruit de meeste nieuwe aanmeldingen voor het nieuwe seizoen dateren al van voor het EK.

Ook LAC Frisia 1883 (Leeuwarden) groeit, maar ook dat was al ruim voor het EK gaande. De grootste stijging is in de categorie meisjes onder 13: meisjes die veel zin hebben om met hun vriendinnetjes te voetballen.

Krimp

Het Nijmeegse Trekvogels had gehoopt op een EK-effect, maar merkt daar tot nu toe weinig van. Verschillende verenigingen denken dat het te vroeg is om het effect van het Europees kampioenschap te meten. Ze verwachten dat meisjes zich nog zullen melden als het voetbalseizoen eenmaal loopt.

Hier en daar wordt zelfs krimp gemeld, zoals bij VV Uffelte in Drenthe: daar is een meisjesteam intussen opgeheven vanwege de te krappe bezetting.

Uit cijfers van de KNVB blijkt overigens dat er grote regionale verschillen zijn binnen het vrouwenvoetbal. Het aandeel vrouwen onder KNVB-leden is het hoogst in gemeenten langs de Waddenkust en de grensstreek ten zuiden van Breda. Daar is rond de 20 procent van de voetballers een vrouw.