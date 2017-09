Felle reacties op fusie Tata Steel: 'Alle stoplichten op rood'

De Centrale Ondernemingsraad (COR) van Tata Steel en de vakbonden reageren fel op de fusieplannen van Tata Steel en Thyssenkrupp. De bedrijven maakten de samenwerking vanochtend bekend en meldden dat er in heel Europa waarschijnlijk zo'n 4000 banen zullen verdwijnen.

"Vooralsnog staan bij ons alle stoplichten op rood", zegt COR-voorzitter Frits van Wieringen. "Los van alle ontslagen zien wij het echt niet zitten om te fuseren met een bedrijf dat openlijk zegt geen toekomst te zien in staal." Hij benadrukt dat hij rond de tafel wil met het bestuur van Tata Steel in India voordat de raad eventueel instemt met de plannen. "Zonder goedkeuring van de ondernemingsraad geen fusie."

Acties

Bestuurder FNV Metaal Aad in 't Veld zegt alles te doen om groot banenverlies te voorkomen. "Daarbij zijn acties niet uitgesloten." Vorig jaar heeft de bond een baangarantie voor vijf jaar afgesproken met de Nederlandse directie. "Daar houden we ze wel aan. Al is het de vraag hoeveel het Nederlandse bestuur nu nog te zeggen heeft. De besluiten worden namelijk op hoog niveau genomen."

Peter Böeseken van CNV Vakbond zegt in het NOS Radio 1 Journaal dat hij vooral bang is dat werknemers met een ondersteunende functie hun baan kwijtraken. "De fabrieken in IJmuiden blijven wel draaien, ik maak me meer zorgen voor de mensen op kantoor."

Hij is gematigd positief over de komst van het nieuwe hoofdkantoor in de regio Amsterdam. "Daar zal een deel van de mensen die hun baan krijgen misschien aan de slag kunnen, maar het is zeker geen oplossing voor iedereen."

Premier Rutte laat via Twitter weten blij te zijn met de vestiging van het nieuwe gezamenlijke hoofdkantoor van Thyssenkrupp en Tata Steel in Nederland. Het banenverlies noemt Rutte niet. Tot grote verontwaardiging van FNV voorzitter Han Busker.