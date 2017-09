EO-kinderprogramma wint Gouden Roos

Het EO-programma Anti Pest Club is op het Gouden Rozen-festival in Berlijn uitgeroepen tot beste Europese kinderprogramma. In het programma brengt presentatrice Anne-Mar Zwart een bezoek aan basisschoolklassen waar wordt gepest,

Anti Pest Club was in Berlijn het enige van vier genomineerde Nederlandse programma's dat in de prijzen viel. Mindf*ck (in de categorie entertainment), Het Geheim van de Meester (kunst) en Kamp Holland (tv-film) grepen naast een Gouden Roos.

Eindredacteur Robert Fortuijn van Anti Pest Club is trots op de prijs. "We hebben gewonnen van goede concurrenten", zegt hij. "Deze prijs is ook een opsteker voor de Nederlandse jeugd-tv."

De Gouden Rozen bestaan al sinds 1961 en behoren tot de meest prestigieuze prijzen op televisiegebied. Ze worden elk jaar uitgereikt door de European Broadcasting Union.