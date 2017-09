Leicester schakelt Liverpool uit in League Cup

Liverpool is al in de derde ronde van het toernooi om de League Cup gestrand. De recordhouder met acht eindzeges in het bekertoernooi, ging met 2-0 onderuit bij Leicester City.

Liverpool heerste voor rust, maar grote kansen leverde het overwicht niet op. In de tweede helft rust beet Leicester meer van zich af en dat leidde na ruim een uur tot de 1-0 van invaller Shinji Okazaki, na een afgeslagen hoekschop.

Nog geen kwartier later, kort nadat Georginio Wijnaldum was gewisseld, zorgde Hakim Slimani met een prachtige krul in de verre hoek voor 2-0. Tottenham Hotspur won met 1-0 van Barnsley. Dele Alli scoorde na ruim een uur voor eigen publiek.