Weer zware aardbeving in Mexico, doden gemeld

De omvang van de schade is nog niet duidelijk. Op beelden van lokale media is te zien dat gebouwen in dichtbevolkte delen van de stad zijn ingestort. Een van die gebouwen is een parkeergarage naast een ziekenhuis. De Mexicaanse beurs is vanwege de aardbeving gesloten en de luchthaven van Mexico-Stad heeft alle vluchten voorlopig geannuleerd.

Twee weken geleden werd Mexico ook al getroffen door een zware aardbeving met een kracht van ruim 8. Daarbij kwamen tientallen mensen om het leven. Deze nieuwe aardbeving komt op de dag af 32 jaar na een zware aardbeving die Mexico-Stad in 1985 trof. Die kostte aan duizenden mensen het leven.