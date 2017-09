UCI akkoord: kleinere ploegen in koers

Om de veiligheid in het wielerpeloton te vergroten, heeft de internationale wielerunie UCI besloten dat er vanaf volgend jaar met kleinere ploegen moet worden gereden. In grote rondes mag een ploeg dan nog uit acht renners bestaan, in de andere UCI-wedstrijden mogen maximaal zeven renners worden opgesteld.

Dat er in de Tour de France, de Giro d'Italia en de Vuelta a España een renner minder per ploeg mag rijden, was al bekend. Maar de UCI heeft nu een officiële regel ingevoerd dat een profpeloton uit maximaal 176 renners mag bestaan.

Volgens de UCI is de kans op valpartijen kleiner als er minder coureurs in koers zijn en wordt de veiligheid voor de renners, begeleiders en toeschouwers daardoor vergroot. Bovendien is het voor ploegen lastiger om wedstrijden met een renner minder volledig te controleren.

Ook voor vrouwenwedstrijden gelden nieuwe regels. Bij eendagskoersen mogen maximaal zes rijdsters per team in actie komen, in rittenkoersen zijn dat er zeven.