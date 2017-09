Platform tegen invasieve exoten verliest zaak over tijgermug

Het ministerie van VWS hoeft geïmporteerde autobanden voorlopig niet strenger te controleren op meeliftende tijgermuggen. Dat heeft de rechter van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven bepaald. Tijgermuggen kunnen infectieziekten zoals het zika-virus en knokkelkoorts verspreiden.

Het platform Stop Invasieve Exoten wilde via de Warenwet afdwingen dat het ministerie bedrijven die autobanden invoeren strenger controleert. Maar het ministerie kan dit alleen kan doen als het gebruik van de banden tot gevaar voor de consument leidt, en dat is niet het geval, stelt de rechter.

De rechter benadrukt dat dit niet betekent dat de minister niet via andere wetten maatregelen kan nemen om de controle te verscherpen. Vooralsnog is het ministerie dat niet van plan, laat een woordvoerder weten.

Autobanden

Tijgermuggen leggen eitjes in het vocht dat in de autobanden blijft staan, en reizen vervolgens zo vanuit Aziatische landen mee naar Nederland. Het platform Stop Invasieve Exoten vindt dat de containers met banden niet alleen extra gecontroleerd, maar ook verhit moeten worden, zodat de muggen en hun eitjes sterven.

Het ministerie zegt streng te controleren op onder meer risicolocaties zoals Schiphol, veilingen en de Rotterdamse Haven. Daar worden de banden volgens het ministerie droog opgeslagen en vervoerd, zodat muggen geen kans krijgen om eitjes te leggen in het water in de autobanden.

Door de groeiende import uit Azië en de oplopende temperaturen komt de tijgermug steeds vaker voor in Nederland. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bestrijdt de muggen. Zo werden bij een uitbraak in Aalten dit jaar iets meer dan 100 muggen en larven vernietigd.

Groeiende import Azië

De kans dat mensen in Nederland het zika-virus, knokkelkoorts of een andere infectieziekte oplopen is volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) erg klein. "De tijgermuggen die we tot nu toe in Nederland hebben aangetroffen, droegen allemaal geen infectieziekte met zich mee. De kans is nihil, maar blijft aanwezig. En daarom neemt de NVWA voorzorgsmaatregelen", zegt een woordvoerder van het RIVM.

Wilfred Reinhold van het platform Stop Invasieve Exoten benadrukt in het NOS Radio 1 Journaal dat de kans dat de mug zich definitief in Nederland vestigt steeds groter wordt als de muggen blijven meeliften naar Nederland. "Deze tijgermug kan bepaalde virussen zoals dengue ook overdragen op zijn nageslacht. De kans op de verspreiding van infectieziekten is heel klein, maar wordt steeds groter als we de invoer door laten gaan, en de muggen zich hier laten vestigen en verspreiden."

Het platform kan niet meer in hoger beroep tegen de uitspraak, maar laat weten via andere manieren aandacht te gaan vragen voor de tijgermug.