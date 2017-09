KNVB-beker: profs vrezen, amateurs dromen

Afkicken van het profvoetbal

Duits zit nog volop in de afkickfase van prof naar amateur. "Het elke dag verplicht op het veld staan, dat mis ik niet. Hoewel ik een liefhebber ben, had ik er aan het einde van mijn carrière wel dagen tussen zitten dat het voor mij even niet hoefde. Zeker omdat ik veel last had van mijn knie."

"Aan mijn nieuwe leven moest ik wel even wennen", vervolgt Duits. "Ik ben veel meer thuis en ben niet meer elke dag met voetbal bezig. We hebben sinds een half jaar een kleine, dus ik ben nu vooral papa. En ik loop nog twee dagen in de week mee bij Go Ahead."

Van Go Ahead-trainer Leon Vlemmings krijgt Duits de gelegenheid om de beginselen van het trainersvak te leren. De middenvelder hoopt in de toekomst zijn diploma's als trainer te halen. "Niet eens direct voor het profvoetbal, maar een hoofdklasser of club uit de tweede of derde divisie zou ik wel willen trainen."