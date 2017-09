Bijna 200 Turkse diplomaten krijgen asiel in Duitsland

Bijna 200 Turken met een diplomatiek paspoort hebben na de mislukte coup van vorig jaar asiel gekregen in Duitsland, meldt het Duitse persbureau DPA. Sinds juli 2016 hebben 249 Turken met zo'n paspoort asiel aangevraagd en aan 196 is het inmiddels verleend. Dat is een aandeel van bijna 80 procent.

Het gaat niet alleen om diplomaten en militairen, maar ook om hun gezinsleden. Hoeveel van de bijna 200 goedgekeurde asielaanvragen van militairen zelf waren, blijkt niet uit de cijfers van Binnenlandse Zaken die DPA in handen heeft.

Het aantal van 249 aanvragen was bekend, het aantal positieve beslissingen niet. Minister De Maizière van Binnenlandse Zaken noemde het aantal aanvragen eerder "fors, maar niet extreem hoog".

Uit de nieuwe gegevens blijkt verder dat het aantal asielaanvragen door Turken in Duitsland steeds sneller stijgt. Zo waren het er in juni 433, in juli 620 en in augustus 962. In totaal hebben sinds de mislukte coup zo'n 10.000 Turken asiel aangevraagd in Duitsland.

Spanningen

Het is Turkije een doorn in het oog dat Duitsland asiel biedt aan officieren en anderen die door Ankara in verband worden gebracht met de Gülen-beweging. Die zit volgens de Turkse regering achter de couppoging. De zaak heeft herhaaldelijk geleid tot spanningen in de toch al broze relatie tussen Turkije en Duitsland.

Na de mislukte coup zijn in Turkije ruim 50.000 mensen vastgezet en nog eens 150.000 mensen op non-actief gesteld. Behalve journalisten en leraren hebben ook mensen uit het leger en het staatsapparaat hun baan verloren.