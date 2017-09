Feyenoord-fans niet welkom in Napels

Feyenoord-supporters zijn niet welkom in Napels voor het Champions League-duel met Napoli op 26 september. Dat besluit hing al in de lucht, maar is nu officieel.

Het provinciebestuur van Napels heeft een verbod op de komst van Rotterdamse supporters uitgevaardigd. De Italiaanse autoriteiten vinden de kans op ongeregeldheden te groot.

Verbod op kaartverkoop

Napoli mag geen kaarten verkopen aan Feyenoord-supporters. Feyenoord heeft zelf besloten dat er ook geen reis voor businessclubleden wordt georganiseerd. "Er zal slechts een klein gezelschap officials met het team meereizen', zo liet de club weten.

In 2015 misdroegen Feyenoord-aanhangers zich in het historische centrum van Rome. Daarbij werden grote vernielingen aangericht en raakten tientallen mensen gewond.