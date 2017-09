'Vergelijkingssites kunnen via veiling in Google Shopping komen'

Waar draait de zaak ook alweer om?

De Europese Commissie heeft geoordeeld dat Google zijn eigen vergelijkingssites, met advertenties, voortrekt boven concurrerende sites als Beslist.nl en Kieskeurig.nl. Doordat Google verreweg de grootste zoekmachine is in de EU, zijn de gevolgen groot. De commissie wil dat Google dit verandert; de deadline om dit in gang te zetten is 28 september.