Gymnastiekunie groeit, tennisbond verliest weer terrein

De Nederlandse gymnastiekunie (KNGU) behoorde in 2016 tot de grootste stijgers onder het aantal leden van de bij NOC*NSF aangesloten bonden, zo blijkt uit cijfers van de sportkoepel. De tennisbond (KNLTB) verloor weer terrein.

Het aantal leden van de KNGU groeide ten opzichte van 2015 met 5.810, terwijl ook voetbalbond KNVB (4.481) en golffederatie KNGF (3.755) naar tevredenheid de ledencijfers onder ogen kregen.

Tennisbond weer in de min

De KNLTB ontving vorig jaar 16.094 uitschrijvingen, waarbij er vooral een afname was in de categorie jongens tot en met 17 jaar. De tennisbond vecht al jarenlang tegen de reducerende ledenaantallen. De tweede sportbond van Nederland telde in 2009 nog 700.000 leden, tegen 583.000 in 2016.