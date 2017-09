We slapen dus slecht, maar wat kunnen we daaraan doen?

"Eigenlijk zijn er ideale voorwaarden waar je aan moet voldoen, wil je die perfecte nachtrust krijgen", vertelt Laura Rigter van de Hersenstichting. Uit onderzoek blijkt dat we in Nederland wel genoeg slapen, maar niet góed genoeg. Een overzicht van de do's en don'ts over slapen.

Allereerst moet je ervoor zorgen dat je overdag voldoende daglicht te zien krijgt, zodat je biologische klok weet wanneer je moet gaan slapen. "Je lichaam weet dan dat het langzaam moe moet worden als het buiten donkerder wordt", legt Rigter uit.

Overdag moet je geen dutjes doen. Of vermijd dutjes in ieder geval na 12.00 uur 's middags. "Voor 12.00 uur kan een uitzondering gemaakt worden, maar daarna niet meer. Hoe later je een dutje doet, hoe slechter je in slaap komt 's avonds."

Sporten is ontzettend goed, maar niet meer laat in de avond. Sport maximaal tot een uur voordat je wil gaan slapen. "Als je daarna nog gaat sporten, ben je minder moe. Door het sporten komen allemaal stoffen vrij die je energie geven", zegt Rigter.