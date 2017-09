De Miljoenennota, maar dan door kinderen: vooral geld naar defensie

Ook wordt er veel geld weggezet voor de natuur en voor sport en cultuur. "De zorg is minder, daar willen ze een derde van wat we nu uitgeven aan besteden", legt Banning uit.

De kinderen vulden de Kinder Miljoenennota in tijdens uitjes naar het mini-Binnenhof in Madurodam in Den Haag, als onderdeel van een educatief programma. In Madurodam gaven ze aan hoe ze vonden dat het geld verdeeld moest worden. Het gemiddelde van de scholen vormde de Kinder Miljoenennota. "Zo kunnen ze ervaren hoe moeilijk het is om al dat geld te verdelen", zegt Banning.