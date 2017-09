Lammers verwijt Verstappen niks: angstig gedrag Vettel

De crash had een enorme impact op de race in Singapore. Verstappen, Räikkönen en Vettel konden niet meer verder. Voor de Duitser van Ferrari was dat extra zuur, omdat zijn concurrent in de strijd om de wereldtitel, Lewis Hamilton, de race won en verder uitliep in het WK-klassement.

Half nat, half droog

De omstandigheden waren volgens Lammers lastig. "De baan is half nat, half droog. Niet iedereen stond op een perfect stukje asfalt. Daardoor kreeg je bij de start grote verschillen. De start van Max was niet heel goed, maar zeker ook niet slecht. Räikkönen heeft een geweldige start. Ik denk niet dat Verstappen en Vettel in de gaten hadden dat Räikkönen zo'n goede start had."

De Fin sloot rap aan bij het duo dat van de eerste startrij vertrok. "De focus van Vettel was niet lekker. Wat hij doet is gebruikelijk, maar niet op die manier. Als hij zijn actie in fases doet, had hij Max de ruimte gegeven om eruit te komen. Nu was het hoofd naar links, stuur naar links. Angstig gedrag."