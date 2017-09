Vakantiegangers vliegen steeds vaker goedkoop

Prijsvechters worden in de luchtvaart steeds belangrijker, meldt het CBS. In het tweede kwartaal vloog 37 procent van de passagiers met een goedkope maatschappij, in 2010 was dat nog 28 procent.

In absolute aantallen is het aantal budgetpassagiers in die zeven jaar zelfs meer dan verdubbeld, van 3,4 miljoen in het tweede kwartaal van 2010 tot 7,5 miljoen passagiers in het tweede kwartaal van 2017.

Prijsvechters zijn luchtvaartmaatschappijen die zo goedkoop mogelijk werken, bijvoorbeeld door geen gratis eten en drinken aan te bieden. Ze richten zich vooral op vakantiegangers. Bekende namen zijn Transavia, Ryanair, EasyJet en Vueling.

Barcelona

Veruit de meeste budgetvluchten vanuit Nederland gaan naar Spanje: in het tweede kwartaal vlogen 1,9 miljoen passagiers met een prijsvechter daarheen. De populairste vliegroute is Amsterdam-Barcelona, gevolgd door Amsterdam-Dublin. De Ierse hoofdstad is de thuisbasis van prijsvechter Ryanair.

70 procent van de budgetvluchten gaat van of naar Schiphol, de rest naar de regionale luchthavens. Op de vliegvelden van Eindhoven, Rotterdam, Eelde en Maastricht zijn prijsvechters vrijwel de enige aanbieders.