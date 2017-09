Vroege goal helpt PSV aan benauwde zege op Feyenoord

Berghuis kreeg voor zijn actie een gele kaart en moest vlak voor rust met een tweede gele kaart van het veld. Arbiter Björn Kuipers gaf hem de tweede prent voor het vasthouden van Jorrit Hendrix.

Feyenoord was na rust sterker, ondanks de ondertalsituatie. Eric Botteghin was dicht bij de 1-1 met een kopbal die Zoet maar net kon keren. Zoet reageerde ook alert op een prachtige krul van Jean-Paul Boëtius.

Toornstra mist enorme kans

Ingrijpen was niet meer mogelijk voor Zoet toen Boëtius na een knappe actie op de achterlijn voorzette en Toornstra de bal voor het inschieten had. Maar de middenvelder, die vaak kritiek krijgt omdat hij zo weinig scoort buiten De Kuip, knalde van dichtbij over. Hendrix schoot in de slotminuten nog naast.

PSV bracht Feyenoord daarmee de eerste nederlaag toe en kwam in punten naast de Rotterdammers op de ranglijst.