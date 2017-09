Oostenrijker steekt vrouw en kinderen dood en pleegt zelfmoord

In Oostenrijk heeft een man zijn vrouw en twee dochters gedood en daarna zelfmoord gepleegd. De man van 38 woonde sinds vorige maand apart van zijn gezin omdat hij eerder al gewelddadig was tegen zijn vrouw. Hoewel hij voortdurend contact had met de autoriteiten en bereid was om in therapie te gaan, ontvouwde zich gisternacht een drama in het huis van de familie.

De man stak eerst zijn kinderen van 4 en 7 dood. Daarna viel hij zijn vrouw (33) aan met een hamer en een keukenmes. Buren die wakker werden van geschreeuw, schakelden de politie in. Toen die op het punt stonden om de deur open te breken, stak de man zichzelf in de borst en sprong hij uit het raam. Hij stierf op straat.

Het drama speelde zich gisternacht af in Hohenems, in het uiterste westen van Oostenrijk. De politie zegt dat waarschijnlijk niet meer kan worden achterhaald wat de directe aanleiding was voor het bloedbad.