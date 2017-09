Turkije roept Duitse ambassadeur op het matje

De relatie tussen Duitsland en Turkije staat al langere tijd onder grote druk. Ambassadeurs in beide landen zijn al herhaaldelijk op het matje geroepen vanwege incidenten.

Zo is Duitsland woest over de arrestaties van meerdere onderdanen in de nasleep van de couppoging in Turkije, vorig jaar. Turkije is op zijn beurt ontstemd over het politiek asiel dat Turkse officieren na de mislukte staatsgreep hebben gekregen in Duitsland.