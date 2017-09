Mokhtar loodst PEC Zwolle langs Heracles Almelo

PEC Zwolle heeft het Overijsselse onderonsje met Heracles Almelo in zijn voordeel beslist. De ploeg van trainer John van 't Schip won de matige, maar onderhoudende wedstrijd in eigen huis met 2-1.

De bezoekers gingen druistig van start, maar de eerste kans van Zwolle was direct raak. Youness Mokhtar kreeg de bal net over de middenlijn aangespeeld, kon rustig oplopen en schoot vanuit een lastige hoek binnen.

Een tweede kans voor Zwolle volgde snel, Mustafa Saymak kopte net over, maar in het vervolg van de eerste helft viel er weinig te genieten. Het hoogtepunt van Heracles was een prachtig binnengeschoten volley van Robin Pröpper. Er was echter al lang gefloten.