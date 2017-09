Koudste 16e september ooit gemeten, en in Friesland erg nat

In De Bilt werd het vandaag maar 12,9 graden. Daarmee was het de koudste 16e september ooit gemeten, meldt Weeronline. Het oude record was 13,4 graden op deze dag in 1972.

In het Limburgse Arcen was het vandaag met 17,3 graden het warmst.

Behalve koud was het hier en daar ook bijzonder nat. Dokkum in Friesland kreeg te maken met een wolkbreuk, waardoor straten onder water kwamen te staan. Door een gebrek aan wind bleef de regen lang op dezelfde plaats hangen.

De plaatselijke HEMA moest sluiten omdat het dak instortte door het vele regenwater. Ook in Kollum en Grou was er wateroverlast.