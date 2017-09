Triatleet Mola prolongeert wereldtitel in Rotterdam

Triatleet Mario Mola heeft voor het tweede jaar op rij de wereldtitel voor zich opgeëist. De 27-jarige Spanjaard had in Rotterdam bij de finale van de ITU WK-serie genoeg aan de derde plaats om eerste in het klassement te blijven.

Mola boekte dit seizoen vier zeges in de reeks van negen wedstrijden in de WK-serie. Hij zegevierde in Gold Coast, Yokohama, Hamburg en Montreal.

De zege in Rotterdam ging naar Vincent Luis. De Fransman had dit seizoen alleen het podium gehaald in Abu Dhabi (derde).

Kristian Blummenfelt werd in Rotterdam tweede en dat was de vierde podiumplek voor de Noor. Hij werd derde in Yokohama en tweede in Montreal en Stockholm.