Uitgestorven tijgersoort misschien opgedoken op Java

Een korrelige foto van een katachtige in de verte, en wat bewegende beelden die ook geen uitsluitsel bieden. Veel is het niet, maar toch breken natuurbeschermers in Indonesiƫ en daarbuiten zich er het hoofd over. Het roofdier dat door een veldje in Nationaal Park Ujung Kulon loopt heeft namelijk wel iets van een Javaanse tijger. En die soort is veertig jaar geleden uitgestorven verklaard.

"Als het een tijger is, is het supergroot nieuws", zegt Gert Polet, hoofd soortenbescherming van het Wereld Natuur Fonds Nederland. "Het gaat heel slecht met de tijgers, er zijn al drie ondersoorten uitgestorven. Als de Javaanse tijger het toch heeft overleefd, zou dat het bewijs zijn dat je niet moet opgeven in de natuurbescherming."

Dichte jungle

Polet kreeg de foto van het roofdier toegezonden door de directeur van het park. De beelden werden vorige maand gemaakt. Sindsdien wordt onder meer met camera's naar het dier gezocht. Want hoewel de vorm van het lichaam, de houding van de staart en de grootte van de kop sterk doen denken aan een luipaard, is er een kleine kans dat het om de uitgestorven veronderstelde tijgersoort gaat. Dat komt vooral door de vacht, die eerder gestreept is dan gevlekt

Ujung Kulon is net iets kleiner dan de Veluwe, maar van groot belang voor de natuurbescherming. Zo is het het laatste leefgebied van de Javaanse neushoorn.

"Het is een klein schiereiland aan de westpunt van Java", vertelt Polet. "Heel vlak terrein, hele dichte jungle. Als je twee meter langs een dier loopt, zie je het niet. Ook een neushoorn niet." Dat zich tussen de bomen decennialang een tijgersoort heeft opgehouden is onwaarschijnlijk, maar niet onmogelijk.

Kleine kans

De zoektocht naar de geheimzinnige kat is misschien een beetje tegen beter weten in, geeft het WNF toe. Deskundigen van de Indonesische afdeling weten "95 procent zeker" dat het om een luipaard gaat. Polet is iets optimistischer, maar ook hij acht de kans dat het een tijger betreft niet hoger dan 20 procent.

Om uitsluitsel te geven, hopen de deskundigen op een goede foto, bijvoorbeeld van de cameravallen die nu al gebruikt worden om de neushoorns in het gebied in de gaten te houden. Een pluk haar zou nog beter zijn, dan kan DNA-onderzoek gedaan worden. Tot dat gelukt is, blijven de natuurbeschermers hopen, zegt Polet. "Je weet het nooit. Er gebeuren vreemde, interessante dingen in de natuur."