MIVD-chef: bedrijven doen soms naïef zaken met dubieuze landen

De Nederlandse inlichtingendiensten verijdelen jaarlijks "een substantieel aantal pogingen" van verdachte landen om aan kennis en materialen te komen voor massavernietigingswapens. Onno Eichelsheim, de chef van de MIVD, de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, zegt dat in een interview met het ANP.

Eichelsheim wil niet zeggen hoe vaak dat voorkomt. De reden daarvan is dat hij niet kwijt wil wat de capaciteit is van de dienst die zich exclusief met dat onderdeel bezighoudt. De MIVD-chef laat alleen weten dat er bij de Unit Contraproliferatie tientallen mensen werken en dat jaarlijks tientallen ambtsberichten naar het ministerie worden gestuurd, bijvoorbeeld over het afwijzen van exportvergunningen.

Waarschuwing

Eichelsheim zegt dat bedrijven en kennisinstituten zich er te weinig bewust van zijn dat landen zoals Noord-Korea, Iran, Pakistan en Syrië hier kennis willen opdoen. Nederland is een technologisch hoogwaardig land, waar dergelijke landen graag gebruik van maken.

Een kennisinstituut zoals TNO moet daarvoor oppassen, maar ook bedrijven die kogellagers of hittebestendige materialen maken, zegt Eichelsheim.

De landen die op zoek zijn naar hoogwaardige materialen maken altijd gebruik van een dekmantel, in de vorm van een bedrijf of een tussenpersoon. Eichelsheim zegt dat het sowieso verdacht is als een klant bereid is een hoog bedrag voor materialen of chemicaliën te betalen, terwijl het elders tweemaal zo goedkoop kan worden aangeschaft. De bedrijven en instituten moeten zich er ook bewust van zijn dat hun producten gebruikt kunnen worden bij de ontwikkeling van massavernietigingswapens.