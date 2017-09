Acteur Harry Dean Stanton (91) overleden

De Amerikaanse acteur Harry Dean Stanton is overleden op 91-jarige leeftijd. De karakteracteur met het verweerde gezicht had vele tientallen rollen op zijn naam staan, waaronder Paris, Texas, Alien en The Green Mile.

Stanton was vooral bekend van memorabele bijrollen zoals de gebroken vader in Pretty in Pink, elektrischestoeltester Toot-Toot in The Green Mile en een sekteleider in de tv-serie Big love. Regisseurs gebruikten zijn schrale gezicht graag om in één beeld een mistroostige toon te zetten, zoals in John Carpenters Escape from New York of Ridley Scotts Alien.

Ook David Lynch was groot fan van zijn unieke uiterlijk: hij castte hem in Wild at Heart, Inland Empire en had hem bijna Dennis Hoppers rol van psychopaat in Blue Velvet aangeboden. Eerder dit jaar was Stanton nog te zien in het vervolg van Twin Peaks. Hij speelde een rol die hij ook in de Twin Peaks-film Fire walk with me had gespeeld.

Zijn belangrijkste hoofdrol kreeg Stanton op 58-jarige leeftijd van Wim Wenders in Paris, Texas. Daarin speelt hij een zwerver die contact zoekt met zijn vervreemde familie. De film was een succes op Cannes in 1984: Wenders kreeg dat jaar de Gouden Palm.