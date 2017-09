'Defensie negeerde misbruik mannelijke soldaat'

Een misbruikzaak op de Koninklijke Militaire School (KMS) in Weert in 1982 is door de defensieleiding onder het tapijt geveegd. Dat schrijft de Volkskrant op basis van een interview met oud-militair Ronald Vreeburg (52). Hij maakte destijds melding van het incident, waarbij vijf soldaten betrokken waren, maar de pelotonsleiding stuurde hem weg.

Vreeburg werd naar eigen zeggen belaagd op een avond in juni 1982. De destijds 17-jarige soldaat werd door vijf andere militairen overmeesterd en vastgebonden op bed. Een van de mannen misbruikte hem vervolgens. Verschillende oud-collega's zeggen weet te hebben van de gebeurtenis.

De belagers werden niet gestraft. Drie van hen werken nog bij defensie, twee van hen zelfs in een hoge functie.

In 2015 stapte Vreeburg naar de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK), die tussen (ex-)militairen en defensie bemiddelt in geschillen. Daar kreeg hij te horen dat de zaak was verjaard. Een gesprek dat hem werd aangeboden met zijn belagers zag Vreeburg niet zitten.

Reactie defensie

Volgens de Volkskrant weigert defensie vragen te beantwoorden over de kwestie. "Het vermeende voorval dateert van ruim dertig jaar geleden", aldus defensie. "Het tijdsverloop maakt een reconstructie van de feiten lastig."



De krijgsmacht biedt wel psychische hulp aan. Het is niet duidelijk of de daders worden gestraft. "Additionele acties worden op dit moment verder onderzocht", zegt defensie tegen de krant.

'Eerste mannelijke slachtoffer'

Het is volgens de Volkskrant voor het eerst dat een mannelijke Nederlandse soldaat op deze manier in de openbaarheid treedt over misbruik. In de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk komen steeds vaker zaken van misbruikte militairen naar buiten.

Deskundigen zeggen tegen de krant dat andere Nederlandse slachtoffers zich mogelijk gesterkt voelen door deze zaak. Wellicht durven andere slachtoffers nu ook hun verhaal te doen, net zoals dat gebeurde na onthullingen over misbruik in de katholieke kerk en in de sport. De vakbond voor defensiepersoneel VBM pleit voor een onafhankelijke organisatie waar misbruik bij defensie kan worden gemeld.

Defensie voert verschillende campagnes tegen ongewenst seksueel gedrag. Toch komt dit binnen de krijgsmacht vaker voor dan in veel andere organisaties. De gesloten cultuur van defensie zou volgens onderzoek het probleem versterken. Wie klikt, wordt buitengesloten of belemmerd in zijn carrière.