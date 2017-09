Vitesse vol ongeloof: ieder klein foutje wordt afgestraft

Het ongeloof was groot bij Vitesse na de 2-3 nederlaag in Arnhem tegen SS Lazio. Goed spelen, twee keer scoren, maar toch verliezen. "De teleurstelling is heel groot. We hadden de wedstrijd op slot moeten gooien, maar dat gebeurt niet. Door fouten van ons gaat het dan nog mis", zegt Bryan Linssen.

Vitesse kwam twee keer op voorsprong en had zelfs kansen op de 3-1. Thomas Bruns had moeten scoren. "Twee doelpunten tegen Lazio moeten eigenlijk genoeg zijn, maar het mocht niet zo zijn. Ieder klein foutje wordt afgestraft. Die gasten zijn zo sterk. Twee keer hebben we een fout gemaakt en twee keer was het een goal."