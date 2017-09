Van Marwijk niet met Saudi-Arabië naar WK

Bert van Marwijk is niet langer bondscoach van Saudi-Arabië. De Nederlander, die zich recentelijk met het land plaatste voor het WK van volgend jaar, wordt opgevolgd door de Argentijn Edgardo Bauza.

Dat meldt de voetbalbond van het Arabische land, dat zich begin deze maand voor het eerst sinds bijna twaalf jaar plaatste voor de mondiale eindronde na een 1-0 zege op Japan.

Aan de NOS meldt Van Marwijk de reden van zijn vertrek. "Ik ben de onderhandelingen gestopt. Afgelopen week, na kwalificatie voor het WK, is een aantal mensen uit mijn staf ontslagen. Dat vind ik onacceptabel."

Van Marwijk moest zich van de bond ook vestigen in Saudi-Arabië. "Dat is voor mij niet onderhandelbaar. Ik wil daar niet permanent naartoe."

Einde contract

Het contract van Van Marwijk liep tot en met de kwalificatie voor het WK. Hij was in gesprek over een nieuw contract tot en met het WK van 2018. "Ik hoor nu via de media dat er een opvolger is. Dus nu weet ik dat het afgelopen is."

De Limburger wordt voortdurend gebeld door spelers. "Ze vinden het onbegrijpelijk dat ik weg moet. Ze wilden dolgraag met mij naar het WK." In zijn kielzog vertrekken ook Mark van Bommel, Adrie Koster, Roel Coumans en Taco van den Velde.

Opvolger Bauza was bondscoach van de Verenigde Arabische Emiraten. Eerder was hij keuzeheer van Argentinië.