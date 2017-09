Windhoos raast door 's-Gravenzande

Hoe groot de schade is, is nog niet bekend. De brandweer is nog bezig met een eerste inventarisatie.

Deze week was er ook al een windhoos in Hoogkarspel. Ook toen raakten kassen en woonhuizen beschadigd door de storm.

Volgens weerman Peter Kuipers Munneke is dat niet ongebruikelijk, dit is het hoogseizoen voor windhozen.