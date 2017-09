In dit verpleeghuis komen ouderen juist wél buiten: 'rusten is roesten'

Moll heeft vroeger altijd gezwommen en hardgelopen. Bewegen was belangrijk, en dat is het nu nog steeds. "Soms word ik wakker en heb ik echt geen zin om op te staan, maar dan ga ik naar buiten en voel ik me super", vertelt hij. "Binnen ga je alleen maar piekeren, buiten zie je de natuur, watervogels, ruik je frisse lucht. Rusten is roesten. Als je eenmaal gaat zitten, sta je niet meer op."

Dus wandelt Moll twee keer per dag een rondje in het Vondelpark. "Iedereen mag met me meelopen, dan kunnen we discussiëren over de lokale politiek of klimaatverandering. Maar ik loop wel door." En ook als je eenzaam of ziek bent, moet je naar buiten, zegt hij. "Dan vraag je een begeleider. Leeftijd is een getal, je moet gewoon naar buiten."