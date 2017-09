Provincies, gemeenten, waterschappen: er is genoeg geld

De provincies, gemeenten en waterschappen zijn positief over de plannen van het kabinet. Na afloop van een gesprek met de formerende partijen zei voorzitter Bijleveld van het Interprovinciaal Overleg (IPO) "dat er genoeg geld is voor de opgaven waar we voor staan".

Vooral de klimaatdoelen en de CO2-reductie zullen de komende tijd veel vragen van de lagere overheden, die zichzelf liever mede-overheden noemen.

Er waren berichten dat de budgetten voor de provincies, gemeenten en waterschappen onder het nieuwe kabinet omlaag zouden gaan, maar de voorzitters kwamen opgewekt naar buiten.

"Het was een goed gesprek, positief zowel qua sfeer als inhoud", zei voorzitter Van Zanen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). "Er is duidelijk het besef dat er moet worden samengewerkt. Daar is geld voor nodig, en ook daar zijn we positief over."

VVD-leider Rutte zei dat er nog geen conclusies zijn getrokken. "Maar je merkt wel dat we er uit kunnen komen."