'Helft gemeenten doet nauwelijks iets tegen radicalisering'

De helft van de gemeenten doet nauwelijks iets tegen radicalisering, schrijft Trouw op basis van een evaluatierapport van de Inspectie Veiligheid en Justitie.

Daaruit blijkt dat vooral gemeenten tot 100.000 inwoners geen antiradicaliseringsbeleid voeren. Volgens deze gemeenten speelt het probleem niet bij hen en daarom is het onnodig om te investeren in voorlichtingsprogramma's of het opleiden van ambtenaren.

De inspectie vreest in het rapport dat daardoor mogelijk problemen over het hoofd worden gezien. Vooral omdat het herkennen van radicalisering en het opstellen van een succesvol project moeilijk zijn.

'Komt overal voor'

De VNG erkent in Trouw dat kleinere gemeenten moeite hebben met hun anti-radicaliseringsbeleid. Een woordvoerder zegt in de krant dat regionale Veiligheidshuizen - waarin gemeenten samenwerken met politie, justitie, reclassering en zorg - kleine gemeenten helpen. De VNG benadrukt dat radicalisering overal voorkomt en dat daarom alle gemeenten zich hiermee moeten bezighouden, ook als er geen aanwijzingen voor zijn.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid vindt het volgens Trouw geen vereiste dat iedere gemeente een speciaal antiradicaliseringsbeleid voert, als de lokale situatie maar goed is onderzocht. Het kabinet acht de rol van gemeenten belangrijk omdat die beter op de hoogte zijn van wat er zich in de wijken afspeelt. Daarbij gaat het niet alleen om het signaleren van problemen, maar ook over begeleiding van terugkeerders.