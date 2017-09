Sopranos-acteur Frank Vincent overleden

Acteur Frank Vincent (78), bekend van zijn rol als Phil Leotardo in de maffia-serie The Sopranos, is overleden. Hij stierf tijdens een openhartoperatie in een ziekenhuis in New Jersey. Vorige week had hij een hartaanval gehad.

Vincent had een Italiaanse achtergrond en speelde vaak gangsters. Hij speelde onder meer maffia-rollen in Goodfellas en Casino. Naast een omvangrijke carrière als filmacteur, was hij ook stemacteur in de videogameserie Grand Theft Auto.

Zijn carrière kwam in 1976 van de grond, nadat Robert De Niro hem in contact had gebracht met regisseur Martin Scorsese. De Niro had Vincent zien spelen in een low-budget actiefilm en zei Scorsese dat hij hem een rol moest geven in Raging Bull.