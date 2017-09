Amerikaanse overheid doet virusscanner Kaspersky in de ban

Amerikaanse overheidsdiensten mogen binnenkort geen producten van het Russische IT-bedrijf Kaspersky Lab meer gebruiken. Ze moeten de virusscanners en andere beveiligingssoftware van hun computers verwijderen, zo heeft de regering-Trump besloten.

De Amerikanen zijn bang dat de federale overheidsdiensten via bijvoorbeeld virusscanners kwetsbaar zijn voor invloed vanuit het Kremlin. Volgens het Witte Huis kunnen de Russische veiligheidsdiensten communicatie van Russische netwerken onderscheppen.

Kaspersky heeft altijd gezegd dat het geen banden heeft met welke regering dan ook en dat het niet meewerkt aan cyberspionage. Ook zei het bedrijf dat beschuldigingen dat de firma voor het Kremlin spioneert, zoals in de Senaat werd beweerd, ongefundeerd zijn.

Geen risico lopen

De beveiligingscoördinator van het Witte Huis zegt dat de beslissing is genomen op basis van een onderzoek. "We hebben de technologie geanalyseerd en we hebben besloten dat het een risico is dat we niet kunnen lopen."

De overheidsinstanties krijgen een maand de tijd om in kaart te brengen welk producten van Kaspersky ze gebruiken. Na drie maanden moeten ze verwijderd zijn. De Democratische Senator Shaheen is blij met de beslissing. "De nauwe banden tussen Kaspersky Lab en het Kremlin zijn zorgwekkend en goed gedocumenteerd", zegt ze zonder in detail te treden.

Het in Moskou gevestigde Kaspersky is een van de meest toonaangevende antivirusbedrijven ter wereld, met meer dan 400 miljoen klanten.