Rutte: niet 'kneiterig' doen over kosten Irma

Premier Rutte wil niet "kneiterig of zuinig" doen over financiële steun aan Sint-Maarten in de nasleep van de orkaan Irma. Volgens hem is duidelijk dat Sint-Maarten de kosten niet zelf kan dragen. "Dit gaat natuurlijk om een gigantische rekening". Maar Rutte wilde niet ingaan op concrete vragen over de omvang van de steun of over de manier waarop die wordt geboden. Hij zei ook dat Nederland niet alle kosten kan dekken.

Volgens de premier kun je in deze fase nog niet zeggen wie wat gaat doen. Noodhulp staat nu voorop, maar hij verwees wel naar de bijzondere staatkundige verhoudingen. "Eén ding is duidelijk: we staan schouder aan schouder met alle eilanden."

De premier benadrukte dat bij de watersnoodramp in Nederland van 1953 de eilanden overzee solidair waren met Nederland en dat er nu ook een grote solidariteit is met Sint-Maarten.