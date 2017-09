Handbalster Visser mist WK door zwangerschap

Maura Visser ontbreekt in december op het WK in Duitsland in de Nederlandse handbalploeg. De 32-jarige speelster van BBM Bietigheim verwacht komend voorjaar haar eerste kind.

Visser zal op 27 september in Eindhoven ook niet in actie komen als Oranje een EK-kwalificatiewedstrijd speelt tegen Wit-Rusland. Verder mist de Haagse het Champions League-avontuur, dat de Duitse kampioen Bietigheim vorig seizoen voor het eerst afdwong.

Visser was eind 2016 door Helle Thomson teruggehaald bij Oranje voor het EK in Zweden, nadat ze sinds het WK van 2011 geen interland meer had gespeeld. Oranje haalde op het EK de finale, die werd verloren van titelhouder Noorwegen.