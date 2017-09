Vlaamse minister sluit omstreden slachthuis voorlopig

Het in opspraak geraakte Vlaamse slachthuis in Izegem wordt voorlopig gesloten. Het besluit van de Vlaamse minister van Dierenwelzijn Ben Weyts kwam enkele uren nadat dierenrechtenorganisatie Animal Rights undercoverbeelden publiceerde waarop runderen werden mishandeld met stokken.

De filmbeelden waren aanleiding het slachthuis te controleren. "Op basis van die beelden en eigen inspectie beslissen we nu om het slachthuis te sluiten", zei Weyts tegen VTM. Volgens het nieuwsplatform heeft de controle enkele uren geduurd.

Nader onderzoek volgt, zegt een woordvoerder van Weyts tegen ANP. "Het bedrijf wordt doorgelicht. Daarna wordt gekeken wat er veranderen moet om het dierenwelzijn te waarborgen."

Boycot

Verschillende afnemers van de slachter besloten niet te wachten op het besluit van de minister. Winkelketens Delhaize, onderdeel van het Nederlands-Belgische Ahold Delhaize, en Colruyt lieten weten voorlopig geen vlees meer af te nemen van het bedrijf.

Reactie directie

De directie van het slachthuis in Izegem zegt tegen VTM geschokt te zijn door de beelden. Sommige dingen kunnen echt niet door de beugel en we nemen het heel ernstig, zegt financieel directeur Patrick Plovie, die belooft actie te ondernemen.

De eigenaar van het bedrijf, Louis Verbist, schiet in de verdediging. Hij noemt het pijnigen van de stier "een menselijke fout, die overal kan gebeuren". "Alles is hier honderd procent goed", zegt hij. "Behalve dat met die stier. Ik begrijp niet dat dit kan."

De mishandeling in Izegem is het tweede Belgische dierenwelzijn-schandaal in korte tijd. Eerder bracht Animal Rights mishandelingen aan het licht bij een varkensboerderij in Tielt.