Dodental door orkaan Irma in de VS opgelopen

Het dodental door orkaan Irma is opgelopen door nieuwe slachtoffers in de VS. In de staat Georgia zijn drie doden gevallen en in South Carolina één. Het dodental in Florida staat nu op zes, meldt persbureau AP. De orkaan raasde maandag over het zuidwesten van Florida en richtte een enorme ravage aan.

In Florida werd een man geëlektrocuteerd door een hoogspanningslijn die door de orkaan naar beneden kwam. Een vrouw in dezelfde staat kwam om het leven toen ze met haar SUV in de storm verongelukte. Er waren zware overstromingen, onder meer in de stad Jacksonville.

Onder de doden in Georgia is een vrouw die op haar oprit getroffen werd door een omvallende boom. In het zuidwesten van Georgia is het lichaam gevonden van een 62-jarige man tussen het puin op het dak van zijn schuur. Eerder leidde Irma al tot zeker tien dodelijke slachtoffers op Cuba.

Niet meer zo groen

Dat het Caraïbisch gebied zwaar getroffen is, laat de NASA zien met luchtfoto's. Op de satellietbeelden is te zien dat de de eilanden niet meer zo groen zijn als voor de orkaan. De tropische vegetatie is door de wind weggerukt. Ook kan zout in het zeewater ertoe hebben geleid dat de bladeren zijn verdroogd.